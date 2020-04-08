متحدث التحالف بقيادة السعودية: نتمنى استجابة "الحوثيين" لوقف إطلاق النار

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن التحالف "يتمنى أن تكون هناك استجابة من ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار".

وأضاف المالكي في تصريحات لـ"العربية" أن "قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني".

وقال المتحدث باسم التحالف التي تقوده السعودية إن "الشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية". وتابع "بدأنا في إجراءات لمواجهة كورونا في اليمن".

مضيفا أن "الجهد الإنساني للتحالف في اليمن يفوق جهده العسكري هناك". لافتا إلى أن "الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

المالكي لـ"العربية": نتمنى أن تكون هناك استجابة من ميليشيات الحوثي لوقف النار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 8, 2020

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين.

وقال إن المدة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.