السعودية: الحوثيون يستهدفون بالصواريخ مجمعا حكوميا ومناطق سكنية رغم وقف إطلاق النار

وقال التلفزيون السعودي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه "رغم إعلان وقف إطلاق النار، ميليشيا الحوثي تستهدف المجمع الحكومي في مأرب".

وأضاف التلفزيون السعودي: "الحوثيون باليمن يستهدفون مناطق سكنية في مدينة الحديدة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين.

وقال إن المدة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.