خالد بن سلمان يعلق على قرار وقف إطلاق النار في اليمن

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إن المملكة تدعم تماما دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإجراءات إعادة بناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وقال بن سلمان في تغريدات له على تويتر:"المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن وأهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة أمام الحوثيين لإثبات جديتهم أمام العالم وإعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية".

المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن واهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة امام الحوثيين لإثبات جديتهم امام العالم واعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

​وأضاف: "نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخًا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنها وآن الأوان أن يعي الحوثي أن تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح أبناء اليمن".

نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخًا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنها وآن الأوان ان يعي الحوثي ان تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح ابناء اليمن — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

​وتابع: بن سلمان: "اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا".

اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

​وأشار إلى أنه: "بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

​وقال "إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار إنهم ليسوا أداة في يد إيران".

ان عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا اداة في يد ايران — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

​أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن جماعة أنصار الله "الحوثيون" استهدفوا مدينة مأرب باليمن بصاروخ باليستي.

وقال التلفزيون السعودي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه "رغم إعلان وقف إطلاق النار، ميليشيا الحوثي تستهدف المجمع الحكومي في مأرب".

وأضاف التلفزيون السعودي: "الحوثيون باليمن يستهدفون مناطق سكنية في مدينة الحديدة".

رغم إعلان وقف إطلاق النار ميليشيا الحوثي تستهدف المجمع الحكومي في مأرب#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 8, 2020

​وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين.

وقال إن المدة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.