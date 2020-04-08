إسرائيل تفرج عن قيادي في "حماس"

أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء،عن القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن إسرائيل أطلقت سراح عبد الخالق النتشة (62 عاما) من مدينة الخليل ، بعد اعتقال إداري دام 4 أشهر.

وأشار المركز إلى أن الحكومة الإسرائيلية سبق أن اعتقلت القيادي في حركة حماس، عبد الخالق النتشة، في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مداهمة منزله في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل، ولم يمض حينها على الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية سوى تسعة أشهر، إثر اعتقال استمر 20 شهرا، وقتها.

وأمضى النتشة ما مجموعه 20 عاما في السجون الإسرائيلية، كان أطولها 10 سنوات متتالية، كما اعتقل عدة مرات إداريا رغم معاناته من أزمة صدرية حادة، ومشاكل صحية في الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد خلال اعتقاله.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، استعداد حكومته لبدء حوار فوري مع حركة "حماس" من خلال الوسطاء بشأن ملف جثث الجنود والمفقودين.

ويأتي هذا التصريح، بعد مبادرة أطلقها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، منذ أيام بشأن استعداد حماس للتفاوض مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن الإفراج عن كبار الأسرى والمرضى.

ولم يوضح السنوار ما ستقدمه حماس، لكنه تحدث عن تنازل جزئي بشأن شروطها التي كانت تتمسك بها الحركة، ومنها ضرورة الإفراج عن الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.