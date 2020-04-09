هيفاء وهبي تستمع لأغنية إليسا وتعلق عليها

علقت هيفا وهبي على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" مغردة: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من مبارح ما وقفت اسمعها، بتعقد هنغني كمان وكمان وهنرقص عالأحزان ..نا نا نا.. لدي الأغنية..مبروك حبيبتي".
اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة 😌😍— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) April 8, 2020
من ابارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد#هنغني_كمان_وكمان 🎤
وهنرقص عالأحزان💃
Nananna i have the song 😋😋@elissakh congrats my love 💗
لترد إليسا: "أحبك أحبك أحبك".
وكانت إليسا قد أعلنت منذ أيام عن طرحها لأغنية جديدة وكتبت في صفحتها: "أتمنى أن تخفف هذه الأغنية من القلق الذي نعيشه في هذه الفترة".
وختمت مستعينة بكلمات الأغنية: هنغنّي كمان وكمان وهنرقص عالألحان، وشوقت جمهورها بمقطع صغير مدته 7 ثوان من الأغنية وطلبت من جمهورها إرسال مقاطع فيديو لهم لمشاركتها في حملة إطلاق الأغنية، ويتضمن الفيديو السبب الذي دفعهم للمشاركة بإطلاق هذه الأغنية الجديدة.
مستعدين ؟ 😍#هانغني_كمان_وكمان مع ملكة الإحساس #اليسا 🎶— Elissa (@elissakh) April 8, 2020
انتظروها قريباً على #Deezer 📲#Stay_Tuned 🔜 pic.twitter.com/IChhMqETqi
كما طلبت إليسا من جمهورها إرسال مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون على أنغام أغنية لها، ليتم استعمالها في الأغنية الجديدة ايضا.
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