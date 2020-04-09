الكويت تبدأ جمع البلازما من المتعافين لعلاج مرضى كورونا... صور

بدأ بنك الدم الكويتي، أمس الأربعاء، بجمع عينات البلازما من دماء المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بهدف معالجة مرضى "كوفيد 19".

وبعد التجارب التي أجراها أطباء روس وأمريكيون، والنتائج الجيدة التي توصلوا إلها بخصوص نجاعة بلازما المتعافين من الفيروس في علاج المصابين بمرض "كوفيد 19"، قام بنك الدم الكويتي بخطوة مشابهة للتجربة الأمريكية.

وأعلن بنك الدم في تغريدة على صفحته في "تويتر"، البدء بجمع عينات البلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بهدف معالجة المرضى.

بدأ بنك الدم المركزي اليوم الأربعاء عملية تجميع البلازما المناعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من المتعافين من المرض.



شكرا لأصحاب القلوب النبيلة ❤️❤️ pic.twitter.com/PcL7ecBbzr — بنك الدم الكويتي (@KwBloodBank) April 8, 2020

البلازما المناعية، التي اعتبرت "بارقة أمل جديدة للمرضى" بحسب وصف بنك الدم الكويتي هي، بحسب الدكتورة حنان العوضي: "البلازما المناعية أو ما يعرف أحياناً ببلازما الناقلين، هي بلازما تستخلص من دم المتعافين من المرض، في هذه الحالة COVID-19، لاحتوائها على أجسام مضادة للفيروس".

ماهي البلازما المناعية ؟



البلازما المناعية أو يعرف أحياناً ببلازما الناقهين هي بلازما تستخلص من دم المتعافين من المرض (في هذه الحاله COVID-19) لاحتوائها على اجسام مضاده للفيروس.



دراسات عديدة حول العالم بينت فعاليتها لعلاج مرضى COVID-19 — د. حنان العوضي (@Drhananalawadhi) April 8, 2020

وناشد بنك الدم الكويتي، المتعافين الذين يرغبون بالتبرع التواجد في بنك الدم، مشددا على عدم اصطحاب الآخرين وبخاصة الأطفال وذلك لتقليل الازدحام داخل البنك ولضمان سلامة المرضى وأسرهم.

وكان رئيس قسم الشؤون والتنسيق في فرع صحة موسكو، البروفيسور يفغيني نيكونوف، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن الأبحاث حول إمكانية استخدام البلازما في علاج الفيروس التاجي قد بدأت في موسكو.

وقال نيكونوف، الذي يترأس قسم أمراض الجهاز الهضمي في كلية التعليم الإضافي لجامعة الطب الوطنية الروسية، خلال مؤتمر عبر الإنترنت حول الخبرة الدولية في مكافحة "كوفيد-19": "فيما يتعلق بالبلازما، فيوم أمس الخميس تم توقيع قرار فرع الصحة بشأن البلازما. وقد بدأت دراسة إمكانية استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد".

وكانت عدة مراكز علمية حول العالم باشرت في تطبيق هذه العملية، وأتت بنتائج جيدة في بعض الحالات، كان منها حالات عدة في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.