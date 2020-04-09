لبنان يعلن تمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 نيسان

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، عن تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 26 نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء هذا القرار بعد التئام المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تطرقت الجلسة إلى آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ والنظر في حال التعبئة العامة.

وبحسب وكالة "النشرة" اللبنانية، عرض الرئيس عون للتدابير المتخذة منذ إعلان التعبئة العامة، وشدد على أهمية التنبه للأرقام والإحصاءات التي على أساسها يتم اتخذا القرار المناسب.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس ​الحكومة اللبنانية​ حسان دياب على الإجراءات المتخذة، وأوضح أنه سيتم اتخاذ بعض التدابير لا سيما بشأن اللبنانيين العائدين من الخارج.

كما عرض وزير الصحة الأوضاع الصحية والاستشفائية، وشدد على ضرورة البقاء في المنازل، وشدد على ضرورة عدم تخفيف وطأة الإجراءات، وتطرق وزير الصحة إلى وضع اللبنانيين العائدين من الخارج.