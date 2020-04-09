مصر تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا... صورة

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، تسلم مصر غواصة جديدة من ألمانيا.

وقال الرفاعي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن القوات البحرية تسلمت رسميا، صباح اليوم، بميناء كيل بدولة ألمانيا".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذه الغواصة هي ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).

وأضاف أن "هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014".

وتابع: "تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019".