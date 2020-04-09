وزير الخارجية السعودي: سنواصل دعم اليمن خلال هذه الظروف

وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الخميس: "تأتي مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع".
تأتي مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع ، وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 9, 2020
وتابع: "نريد تركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا"، مضيفا: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية".
لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية ، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 9, 2020
وقال وزير الخارجية السعودي: "سنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، ونأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق".
يذكر أن الأمم المتحدة دعت أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.
ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80 في المئة من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "أنصار الله".
ولم يسجل اليمن، حتى أمس الأربعاء، أي إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم.
وأضاف التحالف أن وقف إطلاق النار قابل للتمديد بهدف تهيئة الأجواء من أجل عقد لقاء بين الشرعية و"الحوثيين"، الذين أعلنوا عن قائمة بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.
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