الأرصاد المصرية توجه تحذيرا للمواطنين... فيديو

وجهت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الخميس، تحذيرا للموطنين بشأن درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة.

وقال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا بالقاهرة الكبرى، وشديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع وجود بعض الأمطار الخفيفة.

وأشار إلى توقعات بأن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا نهارا وشديد البرودة ليلا، ويسود جنوب سيناء والبحر الأحمر طقس حار نهارا ولطيف ليلا والرياح نشطة.

وفي صعيد مصر توقع شاهين أن يسود طقس معتدل نهارا، ولطيف ليلا والرياح نشطة ومثيرة للأتربة.

وحذر رئيس مركز التنبؤات المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال هذه الفترة، لافتا إلى إمكانية تخفيف الملابس بعد شم النسيم واستقرار درجات الحرارة.

وأوضح شاهين أن التقلب في درجات الحرارة هذه الأيام نتيجة لتغير الكتلة الهوائية كطبيعة فصل الربيع، مع وجود بعض الأمطار الخفيفة على السواحل وعلى بعض مناطق القاهرة.