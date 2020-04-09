مصر والكويت تعلنان رفض "المحاولات المسيئة" للعلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث تطرق الجانبان إلى "التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".