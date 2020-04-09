وكالة: السعودية مستعدة لخفض إنتاج النفط

أفادت وكالة "روتيرز"، اليوم الخميس، أن السعودية مستعدة لخفص إنتاج النفط من مستويات أبريل/ نيسان الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن "السعودية مستعدة لخفض إنتاج النفط انطلاقا من مستويات 12.3 مليون برميل".

وأضافت المصادر لرويترز، أن السعودية مستعدة لخفض الإنتاج 4 ملايين برميل من مستويات أبريل الجاري.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم، أن روسيا مع تعزيز الإجراءات المشتركة بين أعضاء "أوبك" لتثبيت الأسعار في سوق الطاقة.

وردا على سؤال عن مدى الانخفاض المحتمل في إنتاج النفط قال بيسكوف: "الإجابة عن هذا السؤال غير واردة الآن، وسيتضح كل شيء بعد اجتماع أوبك+".

وعن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى باجتماع "أوبك+" قال بيسكوف: "أترك الأمر دون إجابة"، مشيراً إلى أن "استقرار السوق بالكاد ممكن دون مشاركة هذه البلدان التي لم تشارك من قبل في الصفقة".

وانهارت أسعار النفط، في الأسابيع الأخيرة، جراء انتشار فيروس "كورونا"، وفي ظل الخلاف بين السعودية وروسيا، بعد انهيار التحالف النفطي بين المنظمة وروسيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار جائحة كورونا المستجد.