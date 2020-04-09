توجيهات من الصحة السعودية للمواطنين بشأن شهر رمضان

وصرح الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن "شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع العسيري أنه "يجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس؛ حيث إن الإمكانات متوافرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بُعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع".

وحث العسيري السعوديين على الالتزام بالإجراءات في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن ذلك "يعد أمرًا أساسيًا وإجراءً فعّالًا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية؛ حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي، التي تمتد إلى 14 يوما، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة، خاصة مواقع التسوق".

وأوضح العسيري أن "فيروس كورونا المستجد لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الانتقال، فهو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 3287.

وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفين في المملكة إلى 44 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد 666 حالة بعد شفاء 35 حالة جديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مؤكدة أن وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج.