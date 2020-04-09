وكالة: مواطنون أمريكيون يفضلون لبنان على بلدهم الأم في هذه المحنة

كشفت وكالة أمريكية، اليوم الخميس، في تقريرها عن امتناع بعض المواطنين الأمريكيين من العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتهم بالبقاء في لبنان لأنه أكثر أمانا بالنسبة لهم.

وبحسب التقرير الذي اعدته وكالة "سي إن إن" الأمريكية، فإن العديد من حاملي الجنسية الأمريكية، المتواجدين في لبنان، تلقوا رسائل بوجوب الاستعداد للسفر عبر تسجيل أسماءهم، لكن اللافت أن الكثيرين رفضوا ذلك معللين السبب بأن لبنان أكثر أمانا الآن من الولايات المتحدة فيما يخص وضع فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة خاصة قالت مواطنة أمريكية إنها ربما تكون أكثر أمانا هنا في بيروت، فالوباء ينتشر بشكل أسرع في الولايات المتحدة، مضيفة "لقد حاول أصدقائي إقناعي بالمغادرة لكنني اتخذت قرار البقاء في بيروت".

ولفتت القناة إلى أن القرار الذي اتخذته المواطنة الأمريكية اتخذه أيضا العديد من المواطنين الأميركيين في بيروت من الذين تحدثت إليهم، مشيرة الى أن هؤلاء عللوا قرارهم بالأعداد الهائلة من الإصابات في ​الولايات المتحدة​.

وفي السياق نفسه، رفضت الصحفية الأمريكية، أبي سويل، العودة إلى بلدها لأنها تشعر بالأمان أكثر في بيروت وقالت بهذا الصدد "الوضع أسوأ في الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والتدابير الوقائية المتخذة ونظام الصحة الصعب".

وأضافت "ليس لديها تأمين صحي في الولايات المتحدة الآن بما انها تعمل لسنوات خارجها، وإذا عادت وأصيبت بالفيروس، فستدفع آلاف الدولارات من جيبها لعلاجها".

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، عن تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 26 نيسان/ أبريل المقبل.