مراسم تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية... فيديو وصور

القى الرئيس العراقي برهم صالح، كلمة خلال تكليفه مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عقب اعتذار ثاني رئيس وزراء عراقي مكلف لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال صالح: "اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف".

خلال تكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة .... رئيس الجمهورية @BarhamSalih : اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف. pic.twitter.com/wPAyafpbJj — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 9, 2020

وأضاف صالح: "هذا اليوم نجتمع أيضاً حيث يصادف أحداث تاريخية مهمة في العراق، هذا اليوم ذكرى استشهاد الشهيد الصدر (قدس سره) واليوم ذكرى الفتوى الجهادية من أجل مقاومة "داعش" والذي حول مجرى الأحداث وساعد في دحر "داعش" والمضي ببلدنا من تلك الخطورة التي كانت تحدق بنا".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يُكلف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية. pic.twitter.com/jJbqPCzKgp — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 9, 2020

وتابع صالح: "أحيي معكم بشكل خاص الرجال والنساء ممن يقفون في الطليعة أمامنا جميعاً في مقاومة هذا الوباء، الكادر الصحي من أطباء وخبراء وممرضين وموظفي خدمات وجميع العاملين في دوائر الصحة والمستشفيات".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih : هذا اليوم نجتمع أيضاً حيث يصادف أحداث تاريخية مهمة في العراق، هذا اليوم ذكرى استشهاد الشهيد الصدر (قدس سره) واليوم ذكرى الفتوى الجهادية من اجل مقاومة داعش والذي حوّل مجرى الأحداث وساعد في دحر داعش والمضي ببلدنا من تلك الخطورة التي كانت تحدق بنا . pic.twitter.com/8JHcVkAg3s — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 9, 2020

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي قدم ، اليوم الخميس، اعتذاره عن تكليفه برئاسة الوزراء، موجها رسالة إلى الشعب العراقي.