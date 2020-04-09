"أنصار الله": السعودية تقوم بترحيل موبوئين واليمن المحاصر لا ينقصه كورونا

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، السعودية بترحيل أشخاص موبوئين إلى اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم " أنصار الله "، عن أمين عام المجلس الوطني لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من الجماعة، عبد المحسن طاووس، قوله إن "اليمن المحاصر لا ينقصه فيروس كورونا فلسنا الصين".

وأضاف: "السعودية تقوم بترحيل موبوئين، والأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لضبط وترتيب استقبالهم".

وانتقد المسؤول في "أنصار الله" منظمة الصحة العالمية، بالقول إنها "لم تقدم إلا 30 جهاز فحص حرارة وبدلات محدودة، ويشترطون أن تكون هناك حالات مصابة حتى يرسلوا المساعدات".

وأشار إلى أن "تحالف العدوان يكرس الحصار ولا يسمح بدخول المساعدات البسيطة إلا ليقال إن المطار مفتوح".