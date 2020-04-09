تحذيرات شديدة اللهجة... السيسي يعنف مشرف أحد المشروعات.. فيديو

أعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.

وشدد الرئيس المصري على الالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك عقب تفقد الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع.

وفأجا الرئيس المصري أحد مشاريع الإنشاءات، بزيارة تفقدية، وعندما لاحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لوقاية العمال من فيروس كورونا المستجد، عنف مشرف المشروع.

وقال السيسي: "هل أقول كلام لا يتم تنفيذه؟"، وذلك بعد تكليفاته الصادرة للجهات المختصة منذ يومين بتوزيع الكمامات على المصريين.

وشدد السيسي على المسؤول عن المشروع بإلزام العاملين فيه بارتداء الكمامات.