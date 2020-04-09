المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، بدور السعودية وبقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن.

وفي تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اعتبر غريفيث أن مبادرة وقف النار في اليمن تظهر التزام السعودية بخفض وتيرة النزاع في اليمن.

غريفيثس: مبادرة وقف النار في اليمن تظهر التزام السعودية بخفض وتيرة النزاع #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 9, 2020

وقدر غريفيث للسعودية ولولي العهد هذه المبادرة الإيجابية في اليمن.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال: "إن المملكة العربية السعودية ستواصل الوقوف إلى جانب اليمن، خلال الظروف الحالية".

وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الخميس: "تأتي مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع".

تأتي مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع ، وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19 — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 9, 2020

وتابع: "نريد تركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا"، مضيفا: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، اعتبارا من منتصف نهار الخميس، 9 أبريل/ نيسان، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الشعب اليمني لتركيز الجهود على مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.