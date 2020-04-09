أول تعليق إيراني على تعيين كاظمي رئيسا للحكومة العراقية

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واعتبرت ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان اليوم الخميس، "ترحب جمهورية إيران الإسلامية باتفاق الجماعات السياسية في العراق اليوم، الذي أسفر عن ترشيح السيد مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للوزراء، وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف موسوي "أن توافق جميع التيارات السياسية العراقية هو السبيل الوحيد لحل النزاعات سلميا"، مؤكدا "جمهورية إيران الإسلامية تكرر إعلان استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد".

قرر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المؤقتة، بعد اعتذار عدنان الزرفي، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة منذ تكليفه رسميا، الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الرئيس العراقي كلف الكاظمي خلال استقباله داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.