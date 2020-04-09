وزارة مصرية تحول عشرات الملايين لحساب المتضررين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة مصرية، مساء اليوم الخميس 9 أبريل/نيسان، تحويل عشرات الملايين من الجنيهات المصرية لحساب المتضررين من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية بيانا لوزارة الأوقاف المصرية، أعلنت فيه تحويلها 50 مليون جنيه مصري لحساب المتضررين من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة المصرية أن هذا يأتي في إطار دورها المجتمعي وحرصها على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية في أوقات الشداد والأزمات.

وقالت الأوقاف المصرية أن تلك الأموال تم تحويلها من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا بإحدى البنوك، خاصة من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية.

وكانت الأوقاف المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق كافة الفعاليات الجماعية في شهر رمضان.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري تأكيد الأوقاف أنه بسبب انتشار فيروس كورونا تقرر "تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها".

وحظرت الوزارة عمليات الإفطار الجماعي فيها أو في هيئة الأوقاف وجميع الجهات التابعة للوزارة.

#الشروق| الأوقاف: تحويل 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كوروناhttps://t.co/eRv3DiFFxM pic.twitter.com/U6IgddgZ62 — Shorouk News (@Shorouk_News) April 9, 2020

​وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏