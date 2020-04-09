الملياردير المصري نجيب ساويرس ينفي تخفيض رواتب العاملين... فيديو

نفى الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الخميس، ما ذكرته تقارير خلال الفترة الماضية، بشأن تخفيضه رواتب العاملين لديه، بسبب أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال في حواره مع قناة "سكاي نيوز" عن تخفيض رواتب موظفيه، إن هذا لم يحدث، ولم تمس مرتباتهم، مؤكدا أنه يدفع أجور موظفيه كاملة.

ولفت إلى أن هناك تصيّد دائم لتصريحاته، وأنه ما ذكره أن بعض الشركات قد تلجأ لخفض رواتب موظفيها، في حالة عدم قدرتها على الالتزام بذلك لفترة طويلة في ظل استمرار الأزمة الحالية.

وأكد ساويرس في لقائه عن بعد عبر برنامج "سكايب" أنه ملتزم بقرارات حظر التجوال والحجر المنزلي، موجها جميع العاملين معه بالعمل من المنزل والالتزام بالحظر.

تابعونا في حلقة جديدة من برنامج #مواجهة مع رجل الأعمال #نجيب_ساويرس https://t.co/vq4XU8k4Zf — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 9, 2020

و​أعلن نجيب ساويرس، الاثنين 6 نيسان/ أبريل الجاري، تخفيض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا.

وقال ساويرس في تصريح لجريدة "حابي"، إن "خفض رواتب العاملين بنسبة 50% لا يخص شركة "أوراسكوم" القابضة للاستثمار وإنما يخص العاملين في مشروعات سياحية".

وقال ساويرس في تصريحات سابقة لقناة "العربية" إن "النشاط السياحي توقف تماما، وفي مثل هذه الظروف يجب تقاسم المشكلة مع العاملين".

وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏