تسجيل
20:43 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    محطة طاقة نووية

    بعد توريد الوقود الذري... إلى أي مدى سينجح التعاون الروسي المصري في مجال الطاقة النووية؟

    © Sputnik . Виталий Тимкив . محطة طاقة نووية
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104354/99/1043549981_0:0:2885:1622_1200x675_80_0_0_72cf8e4757886f95b2e84319d422248f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004091045125662-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في خضم التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وقعت شركة "روس آتوم" الروسية عقدًا مع الهيئة المصرية للطاقة الذرية لتوريد وقود ذرىي منخفض التخصيب لمفاعل أنشاص النووي للأبحاث في مصر.

    ويقع مفاعل الأبحاث ETRR-2، المصمم من قبل الأرجنتين، في مركز الأبحاث الذرية في أنشاص (إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر)، ويتم استخدامه للأبحاث في فيزياء الجسيمات، ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.

    مصر وروسيا وتوقيع اتفاق المحطة النووية في الضبعة
    © Sputnik . The Egyptian presidency
    وزير الكهرباء المصري: تنفيذ محطة الضبعة النووية يسير وفقا للجدول الزمني مع الجانب الروسي
    وقال مراقبون إن "روسيا تتعاون مع مصر دائمًا في المشروعات العملاقة، وأن التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية النظيفة سيأتي ثماره".

    تعاون مشترك

    وأكد أوليغ غريغوريف، نائب رئيس مجلس الإدارة الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة "تفيل" التابعة لروس أتوم، أن توقيع العقد طويل الأمد خطوة لاحقة منطقية لمجموعة من الوثائق التعاقدية العديدة لشحنات مكونات الوقود إلى مصر، والتي تم إنجازها بنجاح من قبل نوفوسيبيرسك كيميكال كونسينتريتس (NCCP) خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي يقدم دليلا واضحا على مستوى الثقة العالية للعلاقات التي تجمع بين شركة تفيل للوقود والشركاء المصريين.

    وأضاف غريغوريف، أن شركته تتمتع بخبرة تزيد على 40 عاما في مجال إنتاج الوقود الذري لمفاعلات الأبحاث، لا سيما وأنها تمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لتصنيع مكونات الوقود لكل الأنواع الرئيسية من المفاعلات الذرية القائمة.

    وأشار إلى أن التطلعات المستقبلية لتطوير أعمال شركة "تفيل" الروسية في مصر أيضا، وتشمل توريد الوقود الذري لكافة الوحدات الأربع للطاقة في محطة الضبعة النووية باستطاعة 4800 ميغاواط، حيث دخل عقد الوقود حيز النفاذ في العام 2017.

     

    تعاون مستمر

    قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن "روسيا أقدمت على مد مصر بوقود ذري لتشغيل مفاعل أنشاص النووي، عبر صفقة تم توقيعها بين شركة "روس آتوم" الروسية، والهيئة المصرية للطاقة الذرية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التعاون المصري الروسي في مجالات الطاقة النووية السلمية مستمر وعلى أعلى مستوى، فروسيا دولة صديقة، وذات مصداقية عالية".

    وأكد أن "موسكو تتعاون باستمرار مع القاهرة في المشروعات العملاقة، كما حدث من قبل في مشروع السد العالي، والآن تساهم وتساعد في تنفيذ المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، والطاقة السلمية".

    وتابع: "في الوقت نفسه تمد روسيا مصر بالوقود النووي لتشغيل مفاعل أنشاص النووي، والمستخدم في الأبحاث العلمية النووية، وهو أمر طبيعي طالما في السياق السلمي".

    وأشار إلى أن "مصر من الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتحفاظ على وعودها دائمًا في هذا المجال، وكل استخدامات مصر من الطاقة النووية ما هي إلا أبحاث سلمية للاستخادم العلمي والطبي والزراعي".

     

    خبرة روسية

    من جانبه قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن "التعاون المصري الروسي في مجال المفاعلات النووية ليس حديثًا، وكان هناك تعاون بينهما منذ سنين طويلة، وتحديدًا قبل حرب أكتوبر عام 1973".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا التعاون سيأتي ثماره في أوقات قريبة، بعد الانتهاء من مفاعل أنشاص وبدء توليد الطاقة الكهربائية، عبر الطاقة النووية السلمية".

    وأشار إلى أن "روسيا رائدة في مجال الطاقة النووية الذرية، لذلك تتعاون معها مصر في هذا المجال، خاصة وأن موسكو دائمًا ما تريد المساعدة على عكس دول مثل أمريكا".

    وشارك معهد التصميم المركزي والمعهد التكنولوجي، أحد فروع تفيل، في مشروع إقامة منشأة التخزين للوقود الذري المستهلك من محطة الضبعة النووية بصفته مقاول من الباطن لأعمال لتصميم.

    وتشمل نشاطات شركة تفيل للوقود إقامة مشاريع لتصنيع الوقود الذري، تحويل وتخصيب اليورانيوم، إنتاج أدوات طرد الغاز المركزية، وكذلك شركات الأبحاث والتصميم. فضلًا عن أنها الموّرد الوحيد للوقود الذري للمنشآت الذرية الروسية.

    وتورد شركة تفيل للوقود من "روس آتوم" الوقود الذري لـ73 مفاعل طاقة في 13 بلدًا حول العالم، ومفاعلات الأبحاث في ثمانية دول، وكذلك مفاعلات النقل للأسطول الذري الروسي. حيث يعمل واحد من بين كل ستة مفاعلات طاقة في العالم بواسطة وقود تم تصنيعه من قبل تفيل.

    انظر أيضا:

    خبير مصري: نجاح "روس-أتوم" في محطة الضبعة النووية يفتح لها المجال في الدول العربية والأفريقية
    مصر تستعد للبدء ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية في الموعد المحدد
    وزير الكهرباء المصري: تنفيذ محطة الضبعة النووية يسير وفقا للجدول الزمني مع الجانب الروسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات للاحتفال بعيد الفصح في قرية سوبلاهوف، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سلوفاكيا 7 أبريل 2020
    بيض بنكهة كورونا... كيف يستعد العالم للاحتفال بعيد الفصح
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك