الصحة الإماراتية أجرت 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم، الخميس، بأن الوزارة أعلنت عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأكدت الصحة الإماراتية أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوردت الوكالة أن إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، ساهم في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.

وسجلت الوزارة وفاة حالتين لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.

يتبع...