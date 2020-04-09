مسؤول أمني إسرائيلي: أمام حماس فرصة جيدة لتبادل الأسرى

قال مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن أمام حركة حماس فرصة لن تتكرر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع بلاده.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، على لسان المصدر، رفيع المستوى ـ لم تذكر اسمه أو كنيته ـ أن بلاده لديها نية وجدية بشأن المبادرة التي أطلقها يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة حول تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأوردت الصحيفة عن المسؤول أن "لدى إسرائيل نية حسنة وجدية من جانبنا، وعلى حماس أن تفهم أن هذه الفرصة لمرة واحدة ولن تتكرر".

ويشار إلى أن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد أطلق مبادرة لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، تتضمن اقتراحات جديدة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة رد فعل جمهورهما في حال الاتفاق على صفقة، موضحة أنه تلوح في الأفق نغمة جديدة في الخطاب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك الخطاب الإسرائيلي يدل على تقدم ما نحو الصفقة.

وعزت الصحيفة هذا الخطاب بأنه يدل على أن كليهما يريدان استغلال أزمة كورونا لترتيب علاقاتهما المستقبلية"

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنينت، قد أعلن، الخميس الماضي، رفضه تقديم مساعدات لمكافحة كورونا في قطاع غزة، دون إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ليأتي الرد، على الفور، من يحيي السنوار، بأن حركته على استعداد لتقديم تنازلات جزئية في هذا الملف.

وفي السياق نفسه، أكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن المبادرة التي طرحها السنوار بخصوص ملف الأسرى، تحمل أبعادا إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الحركة في إدارة الملف، وتضع إسرائيل أمام اختبار جديد لمعرفة مدى جديتها.

ويشار إلى أن حماس تحتجز 4 أسرى إسرائيليين، اثنان منهم جنديان، والآخران مدنيان