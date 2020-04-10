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    الجيش اليمني اليمن

    اليمن… الجيش يتهم الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من التحالف

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    اتهم الجيش اليمني، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية. 

    القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن مدير المركز الإعلامي في اللواء السادس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد حسين الشدادي، قوله إن "الحوثيين قصفوا بعشرات الصواريخ والمدافع طويلة المدى مخيمات النازحين في منطقة الأزهور بمديرية رازح (غرب صعدة)".

    جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    وقف إطلاق النار... هل يضع نهاية للحرب في اليمن

    وأشار العقيد الشدادي إلى "أن الاستهداف جاء بعد يوم واحد من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين الهاربين من بطش الحوثيين".

    واعتبر المتحدث العسكري، القصف "خرقا لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية المحرمة لاستهداف النازحين والمدنيين".

    ووفقا لوكالة "سبأ "جاء"القصف بعد ساعات من استجابة الحكومة وقوات الجيش الوطني بتوجيهات رئاسية، لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانها اعتبارا من الساعة الـ12 ظهرا (الخميس) استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

    فيما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "العدو (الحوثيين) قام بإرسال 3 طائرات مسيرة في صرواح (غرب مارب)، ونجحت القوات في تدميرها"، مضيفا:

     "الحوثيين اخترقوا الهدنة واستهدفوا بالمدفعية والصواريخ الموجهة والأعيرة النارية مواقع الجيش الوطني في جبال هيلان ومنطقة المشجح غرب مأرب".

    وأشار إلى "مهاجمة الحوثيين مواقع الجيش في منطقة صلب وقصفهم بالمدفعية مواقع أخرى في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء، وذلك بعد ساعات من سريان الهدنة".

    وأكد "صد وإفشال تلك المحاولة البائسة واجبار عناصر الحوثيين على الفرار، والرد على قصفهم".

    أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، اتهم الجيش اليمني، الحوثيين بـ "قصف مواقعه في جبهة قانية (شمال البيضاء) بالمدفعية الثقيلة، بعد ساعات من استقدامهم تعزيزات إلى المنطقة، مستغلّين الهدنة التي أعلنها التحالف، والتزمت بها القوات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

    وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح مساء الأربعاء بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس، الموافق (16 شعبان 1441هـ / 09 أبريل 2020م) في الساعة (12: 00) بالتوقيت المحلي".

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, اليمن
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