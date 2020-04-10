الأردن... يوقف مالك قناة فضائية ومدير أخبارها 

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس الخميس، مالك قناة فضائية ومدير أخبارها.

ذكر الموقع الإلكتروني "عمان نت"، مساء أمس الخميس، أن الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت كل من مدير عام تلفزيون "رؤيا" المهندس فارس الصايغ، ومدير الأخبار ومقدم برنامج "نبض البلد" محمد الخالدي 14 يوما.

ونقل الموقع عن مقربين من صاحب "التلفزيون المستقل" أن التوقيف جاء على خلفية مقابلات تلفزيونية مع مواطنين يشكون من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول، مما اعتبرته الحكومة إساءة لمحاولات الدولة الأردنية وجهودها في السيطرة على وباء فيروس كورونا، عبر خطوات اتخذتها الحكومة بهدف التقليل من التحركات واللقاءات الواسعة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة مواطنين يعملون بأجرة يومية يلوُّحون بالتجارة في المخدرات، في حال لم يسمح لهم بالعمل.

سبق أن أعلن عمر الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، الأربعاء الماضي، أمر الدفاع 6، والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

وأشار الرزاز إلى أن "المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص".

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن "أمر الدفاع 6 يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا".

جدير بالذكر أن الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 5، المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.