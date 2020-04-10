تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ومحمود عباس

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الفلسطيني بحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتنميتها.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتنميتها، كما تم خلال الاتصال استعراض التطورات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19/ وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره.#قنا pic.twitter.com/duit32bUSr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 9, 2020

واطمأن تميم بن حمد من محمود عباس على أحوال الشعب الفلسطيني، معربا عن أمنياته بأن تمر هذه الظروف التي يعاني منها الشعبين، الفلسطيني والقطري، والعالم، وأن يتمكن من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). #قنا pic.twitter.com/UAKex8jiln — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

فيما قدم أبو مازن الشكر لأمير قطر على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، متمنيا لقطر ولشعبها الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم والازدهار.

يشار إلى أن أمير قطر قد أمر بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.