فريق طبي عراقي يحقق إنجازا نادرا لإنقاذ مريض كورونا... فيديو صور

حقق فريق طبي عراقي إنجازا عالميا نادرا، اليوم الجمعة، حيث وثقت كاميرات وزارة الصحة العراقية عملية استئصال ورم سرطاني من ذراع صبي مصاب بفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة العراقية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مجموعة من الصور مصحوبة ببيان جاء فيه: "بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون حققت ملاكاتنا الطبية والصحية إنجازا عالميا نادر على يد أبطال صحة بغداد الرصافة لمريض بعمر 15 سنه مصاب بفايروس كورونا المستجد ويرقد في مستشفى ابن الخطيب وبحاجه إلى عملية طارئه في ذراعه نتيجة إصابته بورم سرطاني".

وأضاف البيان: "حيث تم إجراء العملية بنجاح وتحت التخدير المناطيقي في مستشفى الكندي ومن قبل كوادر مستشفى الكندي والمريض الان يرقد في ردهة العزل في مستشفى الكندي التعليمي وصحته مستقرة ولله الحمد وتسجل هذه العملية على مستوى العالم من أوائل العمليات التي تجرى لمريض مصاب بفايروس كورونا المستجد".

وأشاد مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية لملاكات وزارة الصحة الذين قاموا بإجراء هذه العملية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.