ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في فلسطين إلى 266 إصابة

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 266 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل، وذلك بحسب وكالة "وفا".

وقال ملحم، خلال الإيجاز الصباحي حول مستجدات فيروس "كورونا": "إن اثنتين من الإصابات سجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم إحداهما لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات حيث انتقلت إليها العدوى من والدتها التي أصيب من شقيقتها التي يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإسرائيلية في مستوطنة "غوش عتصيون"، والأخرى لشقيقتها البالغة من العمر 25 عاما".

وأضاف ملحم: "الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلول شمال الخليل".

وبعد تسجيل الحالات الثلاث اليوم، يرتفع العدد الإجمالي إلى 266 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 45 فلسطينيا.