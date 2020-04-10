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    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 9 أبريل 2020

    رئيس الوزراء العراقي المعتذر عن التكليف يوجه نصائح للمكلف حديثا

    © REUTERS / PRESIDENCY OF REPUBLIC OF IRAQ
    العالم العربي
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    وجه محمد توفيق علاوي المعتذر عن التكليف بتشكيل الحكومة العراقية، جملة نصائح إلى رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، داعياً فيه أن "يتخذ القرار الصحيح قبل فوات الأوان والذهاب بالعراق إلى المجهول".

    ووجه علاوي نصائحة من خلال صفحته الرسمية في تويتر، قال فيها: "لقد تم اليوم ترشيح الأخ مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، إنها مهمة صعبة وليست يسيرة في هذا المفصل التأريخي المهم من تأريخ العراق، إنه على مفترق طرق إما ان يمضي على طريق المحاصصة إستمرارا على نهج السبعة عشر عاماً الماضية".

    وأضاف علاوي: "فيتم توزيع الوزارات على مختلف الاحزاب السياسية مع لجانها الاقتصادية، فيتم تقاسم موارد البلد على الطبقة السياسية ولا يتحقق انجاز ملموس على الارض فسيستمر العراق في هذه الحالة بالانزلاق نحو مهاوي المجهول وبالذات بعد استفحال الكورونا وهبوط اسعار النفط".

    وتابع علاوي: "وعدم قدرة الحكومة على دفع المعاشات بعد بضعة اشهر، وإما أن يقرر الأخ مصطفى الكاظمي أن يأخذ المبادرة ويشكل الوزارة ويعين الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص وفي هذه الحالة قد يواجه صعوبات كما واجهتها أنا نفسي، ولكن سيكون في وضع افضل".

    وختم علاوي بالقول: " فهناك صعوبة نسبية قد تواجهها الطبقة السياسية إن أرادت الاستمرار على نهج المحاصصة وبالذات بعد مرور اكثر من خمسة اشهر من الاخفاقات المتتالية من قبل الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة آمل من الأخ مصطفى الكاظمي أن يتخذ القرار الصحيح قبل فوات الآوان وأدعوا الله له بالتوفيق".

    وكلف الرئيس العراقي برهم صالح عقب اعتذار عدنان الزرفي، أمس الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

    ويعيش العراق منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة والبرلمان، وما زال العراق يعيش حالة رفض شعبي وتخبط داخل الكتل والأحزاب السياسية وضغوط دولية وإقليمية، ما دفع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد شهر من التكليف تلاه اعتذار آخر من عدنان الزرفي... فما الذي تحمله الأيام القادمة في المشهد السياسي بعد تكليف مصطفى الكاظمي.

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    يقوم ضباط الشرطة، سودهاكار يادار، بدورية بينما يقود المخترع (من الداخل) سيارته المصممة على شكل فيروس كورونا على طريق، بهدف حملة توعوية، أثناء الإغلاق الوطني التام فرضته الحكومة كإجراء وقائي لمنع تفشي مرض الفيروس التاجي كوفيد-19، في حيدر آباد، الهند 8 أبريل 2020.
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