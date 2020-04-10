الكويت... تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونقلت صحيفة "الوطن"، ظهر اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبد الله السند، أنه مع تسجيل 83 إصابة جديدة، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993.

وقال السند في بیان صحفي إن الحالات ھي (حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر لبريطانيا، وقدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة) في حین سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالمرض.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزیر الصحة، الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق صباح الیوم الجمعة، شفاء 12 حالة من الحالات التي كانت قد أصیبت بكورونا المستجد، لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 123 حالة.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26".