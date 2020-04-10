بتوجيه من السيسي... كمامات مجانا للعمال الذين يتواجدون في الشارع على مدار اليوم

طالب وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين في المشروعات المختلفة بمصر وأيضا العاملين في منظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتي تتطلب تواجدهم في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أن "شعراوي وجه المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات وكذا العاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتي تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين وإستمرارهم فى عملهم وعدم إنتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأوضح البيان أن "الوزير على أهمية متابعة السادة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجاناً للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وكذا العاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات".

وأمس الخميس، فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد مشاريع الإنشاءات، بزيارة تفقدية، وعندما لاحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لوقاية العمال من فيروس كورونا المستجد، عنف مشرف المشروع.