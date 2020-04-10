وزير الخارجية اليمني: الالتزام بوقف إطلاق النار ضرورة بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى الالتزام بمبادرة وقف إطلاق النار، وتوحيد جهود مواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الخارجية اليمنية على حسابها في "تويتر"، عن الحضرمي، قوله: "اليوم تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن، ما يحتم علينا جميعا توحيد الجهود لوضع حد لانتشار هذه الجائحة الخطيرة في بلادنا".

وأضاف: "وبهذا يصبح الالتزام بمبادرة وقف إطلاق النار التي استجبنا لها ضرورة لا تحتمل التأخير"، وتابع: "لن ينسى التاريخ ولا الشعب اليمني من فرط بها (المبادرة)".

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الحالة المصابة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية"، وأضافت بأن "الفرق الطبية والأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة".

وقالت إنها "ستعقد مؤتمرا صحفيا للمتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي، لاحقاً لإعلان التفاصيل".

واتخذت السلطة المحلية في حضرموت، عقب الإعلان، إجراءات عاجلة، حيث وجه المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني، بإغلاق مديرية الشحر ومينائها شرق مدينة المكلا مركز حضرموت، وفرض حظر تجوال بصورة دائمة في الشحر وغيرها من المديريات الشرقية بالمحافظة، مع إغلاق جميع الأسواق العامة.