الكويت: ضبط سائق شاحنة حاول تهريب عمال من منطقة معزولة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط سائق شاحنة حاول تهريب عمال من منطقة تخضع لقرار العزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، أن "رجال الأمن تمكنوا من ضبط قائد شاحنة تبريد يعمل بإحدى الشركات الخاصة عند محاولته تهريب 6 اشخاص ‏من منطقة جليب الشيوخ والتي يطبق عليها قرار العزل".

الاعلام الامني:



ضبط قائد شاحنة تبريد حاول تهريب عمال من منطقة جليب الشيوخ المعزوله pic.twitter.com/EFwkpx6zho — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 10, 2020

وأضافت: "تم استيقاف قائد المركبة من قبل الدوريات الأمنية وعند التدقيق على ثلاجة التبريد تمت مشاهدة 6 أشخاص بداخلها".

وتابعت: "بسؤاله عن الأشخاص المحملين معه، أفاد بأنهم يعملون معه بنفس الشركة".

وأكدت أنه "بالتدقيق على هوياتهم الشخصية تبين أنهم يعملون في شركات خاصة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جميعا".

قامت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية بالتعاون مع الدوريات الامنية المتواجدة في منطقتي العزل المهبوله وجليب الشيوخ بتوجيه رسائل توعوية للقاطنين في المنطقة بلغتين الاوردو والبنغلاديشيه وذلك لطمأنتهم pic.twitter.com/qyHP7zNgGl — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 10, 2020

وقامت الشرطة الكويتية المتواجدة في منطقتي العزل المهبوله وجليب الشيوخ بتوجيه رسائل توعوية للقاطنين في المنطقة بلغتين الأوردو والبنغلاديشية وذلك لطمأنتهم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في 6 أبريل/نيسان الجاري، تنفيذ العزل التام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبوله لمدة أسبوعين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا".