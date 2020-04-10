لبنان: حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 609 حالات، بزيادة 27 إصابة جديدة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 20.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 28 حالة حرجة بين مرضى فيروس "كورونا" وتم تسجيل 67 حالة شفاء تام حتى اليوم.

هذا وتستمر الرحلات الجوية التي تقل المغتربين الللبنانيين إلى البلاد وسط إجراءات طبية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، أنه "تم التأكد من إصابة راكب بفيروس كورونا من بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي وصلت أمس من الدوحة".

وأشارت إلى أن الحالة المصابة ستنقل إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أية أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري، لافتة إلى أن الطائرة التي وصلت من أكرا، فإن نتائج الفحوص التي أجريت للركاب أتت كلها سلبية.