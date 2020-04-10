أمريكا تكافئ من يعطيها تلك المعلومات بـ 15 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مكافأة مالية ضخمة، لمن يدلي بمعلومات عن دور الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وأفادت السفارة الأمريكية في اليمن، في تدوينة عبر صفحتها على تويتر، أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الحكومي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى ١٥ مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات #التهريب و #التمويل التابعة ل تنظيم #الحرس_الثوري_الإيراني الإرهابي في #اليمن.



للمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج: https://t.co/6m8UJBDp0C https://t.co/6ozEvcn08A — US Embassy Yemen السفارة الامريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) April 10, 20201

وسبق أن عرضت الإدارة الأمريكية، مكافأة مماثلة بقيمة 15 مليون دولار، لقاء معلومات عن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن، ويدعى عبد الرضا شهلاي.

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، تردد اسم شهلاي مجددا بعد نجاته من غارة أمريكية استهدفته في اليمن، في نفس اليوم الذي وقعت فيه الغارة التي قُتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في العاصمة العراقية بغداد.

ولا يُعرف بالتحديد ما إذا كانت الغارتان قد نُفذتا في نفس الوقت، لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن استهداف شهلاي جاء لضلوعه في سلسلة طويلة من خطط شن عمليات تستهدف القوات الأمريكية في العراق، وإمداد الميليشيات الشيعية بالسلاح.