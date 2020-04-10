سلطنة عمان تضع ولاية أخرى ضمن العزل الصحي

فرضت سلطنة عمان العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

أفادت شرطة سلطنة عمان في تغريدة جديدة لها على "تويتر"، اليوم الجمعة، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وأكدت الشرطة العمانية أن هذه الإجراءات تأتي بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الفترة الحالية، منوهة إلى أنه سيتم غلق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى ولاية مسقط.

تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه كافة القاطنين في ولاية مسقط بأنه سيتم ضمها ضمن العزل الصحي العام المطبق على ولاية مطرح وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى إشعار آخر، راجيين من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام.

حفظ الله الجميع#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 10, 2020

وأشارت شرطة عمان السلطانية إلى أنه سيسمح بدخول الشاحنات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والطبية للولاية، مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

وكانت سلطنة عمان قد قررت فرض العزل الصحي على ولاية مطرح، في مطلع الشهر الجاري، بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا.

يشار إلى أن "اللجنة العمانية العليا للتعامل مع كوفيد-19 " قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.