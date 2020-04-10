مهندس لبناني يبتكر روبوت تعقيم لمكافحة انتقال فيروس كورونا...فيديو وصور

مع تفشي فيروس كورونا في لبنان، ابتكر المهندس اللبناني محمد إسماعيل، المتخصص في هندسة الأدوات الطبية، روبوت تعقيم لمكافحة انتقال الفيروس في المستشفيات.

ويقول المهندس إسماعيل لوكالة "سبوتنيك" إن الروبوت يعمل على نشر الأشعة فوق البنفسجية بطول موجة 253.7 نانومتر، وهي الموجة الأقدر على قتل الجراثيم والميكروبات عبر ضرب الحمض النووي الخاص بالفيروس لمنع تكاثره، من هنا أهميته".

ويضيف: "مبدأ الجهاز أنه يعطي هذه الأشعة لوقت معين، ويجب تهوئة الغرفة من بعد الاستعمال لأنه يؤثر على نوعية الهواء".

ويشير إسماعيل إلى أن "الروبوت تم تجهيزه بوسائل لحماية الإنسان لأن هذه الأشعة تؤذي العين والجلد، فيه نظام حماية إذا اقترب منه أحد فوراً يعطي تحذير صوتي باللغة العربية من خطر الاقتراب، ويعمل على الريموت كونترول".

ويلفت إلى أن أهمية الروبوت كبيرة لأنه يساهم بتعقيم المستشفيات، واليوم الروبوت يستعمل بفعالية في مستشفى بعلبك الحكومي، في قسم الكورونا، وأقسام الطوارئ والاشعة.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir مهندس لبناني يبتكر روبوت تعقيم لمكافحة انتقال فيروس كورونا

ويستغرب المهندس اللبناني عدم تواصل وزارة الصناعة حتى الساعة معه، لافتاً إلى أنه الجهاز الوحيد الذي أثبت فعاليته في تعقيم المستشفيات.