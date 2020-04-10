الحشد الشعبي يدفن العشرات من ضحايا كورونا في مقبرة وادي السلام

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى بالفرقة عبد الحسن الحيدري، إن "عملية دفن المتوفين تسير بشكل انسيابي وبدون أي مشاكل خصوصا بعد الجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال فرقتنا الذين تطوعوا لهذا العمل الإنساني"، وفقا لـ "السومرية نيوز".
وأضاف الحيدري أن "الدفن يتم حسب الطرق الشرعية والطبية المطلوبة، وتجري كافة الأعمال الواجبة والمستحبة قبل وأثناء وبعد الدفن من قبيل التكفين والصلاة وزيارة الأئمة الأطهار والتلقين بوجود طلبة من الحوزة العلمية الرشيدة".
وأشار إلى أنه "تم بناء القبور ووضع أسماء المتوفين على نفقة الفرقة".
وتبنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق، دفن جثث المتوفين جراء فيروس كورونا، بعد تخصيص قطعة أرض لهم.
🔺 الحشد الشعبي ينجز مراسم #دفن ١٣ متوفي من ضحايا #كورونا في موقع مقبرة وادي السلام الجديدة في #النجف الاشرف.— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) March 30, 2020
حيث تم مراعات الواجبات الشرعية وتعليمات #وزارة_الصحة و #منظمة_الصحة_العالمية @WHOIraq #تعازينا_لذوي_الضحايا 🙏🏼 #الواجب_الكفائي_لمواجهة_كورونا#حملة_وعي pic.twitter.com/6E1O0DPpPk
وتسبب انتشار وباء كورونا في العراق بأزمة دفن الوفيات، إذ ترفض المدافن الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء لاعتقادهم بأنه مصدر للعدوى.
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