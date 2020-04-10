الحشد الشعبي يدفن العشرات من ضحايا كورونا في مقبرة وادي السلام

قام منتسبو فرقة تابعة لهيئة حشد الشعبي، اليوم الجمعة، بدفن جثث 34 من ضحايا فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، والتي تعتبر أكبر المقابر في العالم.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى بالفرقة عبد الحسن الحيدري، إن "عملية دفن المتوفين تسير بشكل انسيابي وبدون أي مشاكل خصوصا بعد الجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال فرقتنا الذين تطوعوا لهذا العمل الإنساني"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف الحيدري أن "الدفن يتم حسب الطرق الشرعية والطبية المطلوبة، وتجري كافة الأعمال الواجبة والمستحبة قبل وأثناء وبعد الدفن من قبيل التكفين والصلاة وزيارة الأئمة الأطهار والتلقين بوجود طلبة من الحوزة العلمية الرشيدة".

وأشار إلى أنه "تم بناء القبور ووضع أسماء المتوفين على نفقة الفرقة".

وتبنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق، دفن جثث المتوفين جراء فيروس كورونا، بعد تخصيص قطعة أرض لهم.

وتسبب انتشار وباء كورونا في العراق بأزمة دفن الوفيات، إذ ترفض المدافن الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء لاعتقادهم بأنه مصدر للعدوى.