أسلحة تسعى السعودية لشرائها: كندا تستأنف صفقة ضخمة قيمتها 14 مليار دولار

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب تشامبين، إن بلاده قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير في بيان إلى إعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة جنرال دايناميكس للرياض، بحسب "رويترز".

وأوضح أن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.

وقال البيان إنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن فإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.

وهذه الصفقة مجمّدة منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، بسبب اتّهامات وجّهتها كندا إلى السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن.

ويمثل إعلان الحكومة الكندية تحولا في سياسة رئيسها جاستن ترودو الذي أعلن في نهاية 2018 أنه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أول أمس الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، في خطوة قالت السعودية إنها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة "كوفيد-19".