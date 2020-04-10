وزير الصحة الكويتي يطلب من المتعافين من كورونا التبرع بالدم

طلب وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، من جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد، التبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين.

وقال الصباح عبر تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر إنه "ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)".

نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).#فزعة_المتشافين — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 10, 2020

وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت، ظهر الیوم الجمعة، تسجیل 83 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) خلال الـ24 الساعة الماضیة.

ونقلت صحيفة "الوطن"، ظهر اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبد الله السند، أنه مع تسجيل 83 إصابة جديدة، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993.

وقال السند في بیان صحفي إن الحالات ھي (حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر لبريطانيا، وقدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة) في حین سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالمرض.