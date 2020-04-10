مصر تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا رغم تراجع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 17 حالات وفاة ، أعلى معدل زيادة يومي، إلى جانب تعافي 36 مصابًا وخروجهم من المستشفى.

وقالت الوزارة في إفادتها اليومية، إن 36 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

سجلت مصر أمس 15 حالة وفاة وكان ذلك أعلى عدد للوفيات بالفيروس منذ ظهور المرض في البلاد، قبل أن تكسر هذا الرقم اليوم. فيما يعتبر عدد الإصابات المسجلة اليوم هو الأدنى خلال 6 أيام.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.