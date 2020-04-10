محمد بن زايد يبحث "تطوير العلاقات" مع رئيس الوزراء الإثيوبي

بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الجمعة، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

وناقش الجانبان -خلال اتصال هاتفي- تطورات انتشار فيروس كورونا" وتداعياته على المستويات كافة، وتناول الاتصال الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ولي عهد أبو ظبي: "بحثت هاتفيًا مع الصديق الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا .. العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة الى الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " واحتواء تداعياته".

بحثت هاتفيًا مع الصديق الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا .. العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة الى الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " واحتواء تداعياته. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 10, 2020

وأعلنت دولة الإمارات العربية تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 3360 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان مساء اليوم الجمعة وفاة حالتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 418.

الصحة تجري أكثر من 49 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 370 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و150 حالة شفاء#وام https://t.co/D59FLLwBNP pic.twitter.com/xSbYBkF8qy — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 10, 2020

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن يوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، داعين أحمد المواطنين إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة الشركات المملوكة للدولة.