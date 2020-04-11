أول ظهور لأمير الرياض بعد مزاعم إصابته بـ"كورونا"... هكذا كانت حالته

ظهر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، للمرة الأولى، بعد أيام من مزاعم نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الأمير السعودي، فهد بن مصعب آل سعود، صورة تظهر أمير الرياض في منزله، بصحة جيدة، قائلا: في رد على تغريدة لقناة الجزيرة مباشر القطرية زعمت وجود أمير الرياض في العناية المركزة: "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض".

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة #الرياض حفظه الله ورعاه ❤️

مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض .. pic.twitter.com/Ya0H9gqpts — فهد بن مصعب بن سعود آل سعود (@fmsaa1) April 8, 2020

​وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت في تقرير لها، في وقت سابق، أن عددا من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

فيما رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير "نيويورك تايمز". وقال في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض. فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".