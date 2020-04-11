صورة نادرة... افتتاح مبنى حجر صحي في السعودية عام 1955

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، صورة لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، والذي دشنه الملك المؤسس سعود بن عبد العزيز عام 1955.

"المحجر الصحي"، هو مكان يخصص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، يوم الجمعة، 3 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 3651 حالة حتى الآن، وإجمالي الوفيات 47 حالة.

⁧#صور_تاريخية⁩ |📸

افتتاح المبنى الجديد للمحجر الصحي في مدينة جدة افتتحه الملك سعود بن عبدالعزيز عام ⁧١٣٧٤هـ(١٩٥٥م) ⁧#كلنا_مسؤول ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/8OaO16PAGH — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 11, 2020

وأكد العبد العالي أن الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية بلغ 2919 حالة، مجددا الدعوة لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأشار إلى تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 685 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور المرض إلى 47 حالة.

وأعلنت السعودية في منتصف مارس/ آذار تعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس كورون المستجد.

كما قررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، خاصة يوم الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.