وزير خارجية البحرين يشيد في اتصال مع نظيره السعودي بدور الرياض في استقرار المنطقة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشهد الاتصال أيضا، بحث الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، نوه وزير الخارجية السعودي بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، مؤكدا حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين.

من جانبه، أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الزياني على ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.