شهدت رقما إيجابيا... تزايد حالات الشفاء من كورونا في قطر

سجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في قطر ارتفاعا مستمرا منذ أول إعلان عن شفاء 4 حالات من الفيروس في 14 مارس/آذار الماضي

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 227، وذلك بعد تسجيل 21 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكدت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم السبت، أن حالات الشفاء تشهد تطورا إيجابيا في ظل الجهود التي تبذلها اللجنة العليا القطرية لإدارة الأزمات للحد من تفشي الفيروس في البلاد، منوهة إلى أن هذا التطور يعني جاهزية المؤسسات الصحية والمستشفيات القطرية للتعامل مع الأزمة، عبر الرعاية الصحية اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى العناية بالحالات المصابة بكورونا، وفقا للمعايير الصحية العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد في تزايد مستمر منذ 14 مارس/آذار الماضي، الذي شهد إعلان شفاء 4 حالات، وأمس الجمعة، 10 أبريل/نيسان، سجلت 21 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 227 حالة في أقل من شهر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.