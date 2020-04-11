الإمارات تجدد دعمها لمسار برلين وتدعو لتوحيد الجهود لمواجهة "كورونا" في ليبيا

أكدت الإمارات، تجديد دعمها لمسار برلين الملزم بوقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر توريد السلاح إليها، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود في التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" في ليبيا.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "ناقشت مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفياني ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضاف قرقاش، أنه "أكد مجددا دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة. وأعربت عن أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس الكورونا في هذا البلد العربي الشقيق".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 11, 2020

​وكانت السلطات الليبية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 20 حالة، كما أعلنت يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، في وقت سابق، تمديد حظر التجول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار الوباء.

وفرضت السلطات حظر التجول من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً، بجانب منع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة بين المدن والقرى"، بالإضافة إلى "استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".