عريقات: هناك حاجة لتحالف دولي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية ومحاربة "كورونا"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطات الإسرائيلية تستمر بتوسيع الاستيطان دون رادع.

ونقلت وكالة "قدس نت"، صباح اليوم السبت، عن عريقات أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان.

وحذر عريقات من عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية محتلة، والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية من جانب واحد.

ونوهت الوكالة إلى أن تصريحات عريقات، جاءت خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبرغ، جان ايسلبورن، والتي تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس "كورونا" في فلسطين، معبرا عن تقديره لتقديم هذه المساعدات.

ونوهت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي رحب، في بيان صدر عنه، مساء أمس، بالتدابير الوقائية التي اتخذتها فلسطين، وبخطتها لمواجهة كورونا.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يُدرك التحديات المرتبطة بتنفيذ خطة المواجهة، بما فيها القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.