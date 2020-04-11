الصحة المصرية تستعين بتطبيق "واتساب" في مكافحة فيروس كورونا

ووفقا لما نشرته بوابة "الأهرام"، أوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات بشأن فيروس كورونا على مدار اليوم.

وأشار مجاهد إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول الفيروس.

ولفت مجاهد إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أو الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة، ستبدأ الخدمة.

وتشمل الخدمة معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه وأحدث إحصائيات الإصابات في الدولة وإجابات حول الأسئلة الشائعة.

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، سجلت البلاد أمس الجمعة، 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 17 حالات وفاة، وهو أعلى معدل زيادة يومي، إلى جانب تعافي 36 مصابا وخروجهم من المستشفى.